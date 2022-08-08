Вибухи пролунали щонайменше у двох районах Мелітополя

У ніч на 8 серпня ЗСУ ракетами HIMARS завдали удару по пунктах тимчасової дислокації ворожих військ на промислових майданчиках у Мелітополі, повідомив міський голова Іван Федоров.

«Сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдат, які в цю ніч перебували в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзона, а їхні батьки вже обирають модель та колір автомобіля Lada», – написав він у Telegram вранці в понеділок.

Іван Федоров також повідомив, що минулого тижня росіяни передислокували значну частину своєї ППО з Мелітополя до Херсона.

«Сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ПВО вже не спроможні чинити опір HIMARS. Послаблення системи ППО створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку», – додав мер Мелітополя.

Місцеві ЗМІ повідомили про те, що вибухи в місті почалися після опівночі. Вони були такими сильними, що їх чули не лише по всьому Мелітополю, але й у сусідніх селах. Згідно з цією інформацію, ударів по окупантах було завдано в районі аеродрому, а також по заводу холодильного машинобудування РЕФМА.

Нагадаємо, Мелітополь перебуває під окупацією фактично з перших днів російсько-української війни. Але російські окупанти не мають підтримки з боку місцевого населення.