Стовпи диму внаслідок вибухів у Новофедорівці, 9 серпня

Збройні сили України стоять щонайменше за трьома вибухами в окупованому Криму – на авіабазі держави-терориста Росії в Саках, на складі боєприпасів у Майському та на аеродромі у Гвардійському, повідомляє канал CNN із посиланням на анонімне джерело серед українських посадовців, пише NV.ua.

Співрозмовник каналу передав їм «внутрішній звіт уряду України». У доповіді авіабазу Саки описано як важку, але разову втрату для військової інфраструктури російських окупантів у Криму, а наступні атаки – як доказ систематичного військового потенціалу України у завданні ударів по окупованому півострову. Офіційно Україна не підтверджувала причетності до вибухів.

Нагадаємо, що вранці 16 серпня поблизу селища Азовське Джанкойського району в окупованому Росією Криму вибухнув склад боєприпасів, у самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції, на авіабазі в Сімферопольському районі також пролунали вибухи.

Газета The New York Times повідомила із посиланням на джерело, що за вибухами в Джанкойському районі стоїть елітний український підрозділ.

За даними розслідувача Bellingcat Христо Грозєва, на авіабазі в селищі Гвардійське було розташовано 24 російські літаки. Видання Крим.Реалії з посиланням на місцевих жителів повідомило, що вибух міг статися в казармі у військовому містечку.

9 серпня в Криму сталася серія вибухів на військовому аеродромі в Сакському районі, який окупанти використовували для ударів по півдню України. За даними Генштабу ЗСУ, там було знищено щонайменше дев’ять російських літаків.