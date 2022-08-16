Вибухи у Джанкойському районі Криму, 16 серпня 2022 року

Журналіст програми розслідувань «Схеми» Кирило Овсяний опублікував знімки наслідків вибухів на російському складі боєприпасів під Джанкоєм в окупованому Криму. На своїй сторінці в Twitter він показав фото ворожого складу боєприпасів у селищі Майське від 15 серпня і після вибухів 16 серпня.

фото Кирила Овсяного

фото Кирила Овсяного

Тим часом видання The New York Times із посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що до вибухів біля Джанкоя в окупованому Криму причетний елітний український військовий підрозділ. Чиновник говорив на умовах анонімності, додає видання.

А міністерство оборони держави-терориста Росії раніше заявило, що причиною вибуху на військовому складі була «диверсія». При цьому в російському міністерстві не уточнили, хто стоїть за організацією диверсії, і чи є підозрювані.

У російському військовому відомстві стверджують, що в результаті було завдано шкоди цивільним об’єктам, у тому числі ЛЕП, електростанції, залізничному полотну, житловим будинкам.

Як інформував ZAXID.NET, вранці 16 серпня поблизу селища Азовське Джанкойського району в окупованому Росією Криму вибухнув склад боєприпасів, у самому Джанкої сталася пожежа на трансформаторній станції, на авіабазі в Сімферопольському районі також пролунали вибухи.