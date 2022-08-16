За минулу добу по Кримському мосту в обидві сторони проїхало 38,3 тис. автомобілів

За минулу добу по Кримському мосту в обидві сторони проїхало 38,3 тис. автомобілів. Такий показник є новим добовим рекордом трафіку.

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, попередній рекорд був встановлений 16 серпня 2020 року, коли по мосту за добу проїхало 37374 автомобілі.

Як зазначає «Радіо Свобода», з посиланням на главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, після сьогоднішніх вибухів «тисячі громадян Росії прямували в бік мосту через Керченську протоку».

Також представниця президента України в АРК Таміла Ташева заявила, що 16 серпня на виїзд з Криму величезні черги.

«Окупанти і колонізатори вже тікають з Криму. Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами – здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги», – повідомила вона.

Як інформував ZAXID.NET, у вівторок, 16 серпня, стало відомо, що в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Пізніше на військовій авіабазі біля окупованого Сімферополя також пролунало кілька вибухів. Над районом було видно чорний дим.

Окупанти Криму почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя, станом на 10 ранку 16 серпня повідомлялося про виїзд близько 2 тис. осіб. Про евакуацію населення повідомив і самопроголошений прем’єр Криму Сергій Аксьонов. Ставленик окупантів додав, що про «причини (детонації на складі – ред.) буде говорити Міноборони РФ і слідча комісія».