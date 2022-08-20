Дотепер не було інформації про встановлення HARM на винищувачі радянського виробництва

США надали Україні протирадіолокаційні ракети HARM. Для їх використання Україна модернізувала винищувачі МіГ, повідомив представник Пентагону на брифінгу американським журналістам. Водночас досі США офіційно не повідомляли про надання Україні таких ракет.

«Ми надаємо додаткові високошвидкісні протирадарні ракети. Це ракети HARM. Україна успішно застосовує ці ракети. Вони успішно інтегрували їх на українські літаки, і це дозволяє Україні шукати та знищувати російські радари, тому ми надамо додаткові ракети HARM», – сказав представник Міноборони США, коментуючи найновіший пакет військової допомоги Україні, виділений 19 серпня.

Він додав, що це вже другий транш таких ракет, хоча журналісти, які були присутніми на брифінгу, звернули увагу на те, що досі США не оголошували про передачу Україні таких ракет. На це представник Пентагону відповів: «Коли ми вперше оголосили про перше надання ракет HARM, в оголошенні не було конкретики. Ми описали, що надаємо можливість протидії радарам. Але ми говорили про це публічно. Ми справді хочемо бути обережними у тому, як ми публічно говоримо про можливості, які дадуть Україні значну асиметричну та несподівану перевагу».

Водночас він відмовився назвати кількість наданих Україні ракет HARM.

Також на цьому брифінгу представника Пентагону запитали, чи не планують США надавати Україні винищувачі. На це він відповів, що США розглядають потреби ЗСУ у всіх сферах на сьогодні і на майбутнє.

«Зараз ми зосередилися на можливостях, які ми можемо надати їм швидко, і які вони можуть використовувати у поточній боротьбі на сході та півдні України», – додав представник Пентагону й уточнив, що США також закупили по всьому світу тисячі запчастин для ремонту винищувачів МіГ, які є на озброєнні в України.

AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) – високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, прийнята на озброєння в США у 1983 році. Максимальна дальність пуску – 150 кілометрів, мінімальна – 25.

Ці ракети мають пасивну голівку радіолокації самонаведення і наводяться на радіолокаційні станції. Вони призначені для американських літаків та деяких європейських. Офіційної інформації про те, що ці ракети встановлювалися на винищувачі радянського виробництва, дотепер не було.

Чутки про те, що ЗСУ мають такі ракети, з’явилися після публікації в соцмережах її залишків біля однієї з російських систем ППО.