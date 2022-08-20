Зокрема Україна має отримати ще три зенітні установки Gepard

Німеччина анонсувала передачу нового пакета військової допомоги. Україна має отримати ще 3 зенітні самохідні установки Gepard, загалом – 15 таких установок. Крім того, до нового пакету увійдуть 11 бронетранспортерів M113 з озброєнням (загалом – їх має бути 44). Про це повідомили на сайті уряду країни.

Також анонсовано надання:

20 70-мм ракетних установок на пікапах з 2 тис. ракет та лазерним освітленням цілей;

1592 снаряди для артилерії калібру 155 мм;

255 снарядів Vulcano для артилерії калібру 155 мм;

60,2 тис. патронів калібру 40 мм;

40 одиниць оновлених пристроїв для боротьби з дронами;

12 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2;

30 кулеметів MG-3;

6 підйомно-транспортних машин.

«З міркувань безпеки уряд утримується від надання додаткових деталей, зокрема щодо способів і часу доставки, поки не відбудеться передача», – зазначено в повідомленні уряду.

Нагадаємо, 13 липня німецький уряд оновив перелік летальної та нелетальної допомоги для України. Йдеться про озброєння, боєприпаси, пальне, медичні засоби, обмундирування, намети й спальники. В кінці липня в Україну прибули перші німецькі зенітні установки Gepard, а на початку серпня надійшла нова партія зенітних установок.