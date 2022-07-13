Уряд Німеччини опублікував оновлений повний список систем озброєння, техніки, іншої летальної та нелетальної допомоги, яку вже передано або буде передано Україні для боротьби з російською агресією.

«У 2022 році Німеччина збільшила свої фонди для посилення потенціалу безпеки до 2 мільярдів євро. Ці додаткові кошти призначені передусім для України, а також для внесків Німеччини в Європейський фонд миру, з якого можуть відшкодовуватися витрати держав-членів ЄС на військову підтримку України»,- зазначається в повідомленні німецького уряду.

Перелік військової допомоги включає як вже надане озброєння, так і те, яке ще буде надане (перебуває в процесі виробництва чи модернізації).

Серед вже наданої допомоги:

3 тис. одиниць протитанкової зброї Panzerfaust-3 з 900 пусковими пристроями;

14 тис. протитанкових мін;

500 переносних систем протиповітряної оборони STINGER;

2,7 тис. переносних зенітно-ракетних комплексів «СТРІЛА»;

7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включно з проведенням навчань та забезпечення запчастинами (спільний проект з Нідерландами);

21,8 млн патронів до вогнепальної зброї;

50 протибункерних ракет;

100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами й затворами;

100 тис. ручних гранат;

5,3 тис. зарядів вибухівки;

100 тис. метрів детонаційного шнура та 100 тис. детонаторів;

350 тис. інших детонаторів;

10,5 тис. снарядів калібру 155 мм;

100 автоінжекторних пристроїв;

28000 бойових касок;

15 палет військового обмундирування;

280 одиниць техніки (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

100 наметів;

12 генераторів;

6 палет матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

125 біноклів;

1200 лікарняних ліжок;

18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних світильників;

захисний одяг, хірургічні маски;

10000 спальних мішків;

600 захисних окулярів;

радіочастотна система;

3000 польових телефонів з 5000 кабельними котушками та ременями для перенесення;

польовий госпіталь (спільний проект з Естонією);

353 окулярів нічного бачення;

4 електронні засоби боротьби з дронами;

165 польових біноклів;

медичний матеріал (зокрема рюкзаки, компресійні пов'язки);

38 лазерних далекомірів;

Дизельне пальне та бензин (поставки тривають);

10 тонн рідини AdBlue для двигунів;

500 медичних сіток;

402 тис. попередньо розфасованих готових страв для військових військових;

запчастини для МіГ-29;

30 захищених автомобілів.

Інша частина включає летальне і нелетальне обладнання, яке вже доставляється або його доставка планується. Деяке з цього обладнання буде надано із запасів промисловості за гроші німецьких фондів для укріплення потенціалу безпеки. Частина цієї допомоги ще виготовляється або потребує ремонту або ж триває навчання користуванню цим обладнанням. До цієї частини входять:

10 протидронових гармат;

14 протидронових датчиків і генераторів завад;

8 мобільних наземних радарів спостереження і тепловізійних камер;

автономні надводні човни;

10 захищених транспортних засобів;

7 генераторів радіоперешкод;

8 електронних антидронових пристроїв;

4 мобільні, дистанційно керовані й захищені системи розмінування;

54 бронетранспортери M113 (виготовлені в Данії, але модернізацію фінансує Німеччина);

30 самохідних зенітних установок GEPARD і приблизно 6000 боєприпасів до них;

контрбатарейний радар COBRA;

система протиповітряної оборони IRIS-T SLM;

3 реактивні системи залпового вогню MARS із боєприпасами;

інше.

Повний перелік можна прочитати на сайті німецького уряду.

Водночас із міркувань безпеки німецький уряд утримується від надання докладної інформації про способи та терміни транспортування цього обладнання до моменту передачі.

Попередній перелік військової допомоги для України уряд Німеччини опублікував 21 червня.