США передають Україні додаткові РСЗВ HIMARS і високоточні боєприпаси
Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів
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Президент США Джо Байден у п’ятницю, 8 липня, підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 400 млн доларів, яка включає, в тому числі, ще чотири системи залпового вогню HIMARS, а також високоточні боєприпаси.
Як повідомляє Reuters, До цього пакету також увійшли більш точні боєприпаси для гаубиць, які є в американських військових. До цього часу Києву їх не надавали.
Таким чином, після відправки чотирьох HIMARS у рамках цього пакету, загальна кількість таких систем в Україні досягне 12.
Як повідомив «Укрінформ»:
- чотири РСЗВ HIMARS і боєприпаси до них;
- 1000 більш точних боєприпасів калібру 155 мм для гаубиць;
- три тактичні транспортні засоби;
- підривні боєприпаси;
- контрбатарейні системи;
- запчастини та інше обладнання.
Таким чином, сума військової допомоги для України від США перевищила 7,3 млрд доларів.
Нагадаємо, 1 липня США оголосили про передачу Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.
Нагадаємо, перші чотири далекобійні реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну 23 червня.