Україна матиме загалом 12 американських РСЗВ HIMARS

Президент США Джо Байден у п’ятницю, 8 липня, підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 400 млн доларів, яка включає, в тому числі, ще чотири системи залпового вогню HIMARS, а також високоточні боєприпаси.

Як повідомляє Reuters, До цього пакету також увійшли більш точні боєприпаси для гаубиць, які є в американських військових. До цього часу Києву їх не надавали.

Таким чином, після відправки чотирьох HIMARS у рамках цього пакету, загальна кількість таких систем в Україні досягне 12.

Як повідомив «Укрінформ»:

чотири РСЗВ HIMARS і боєприпаси до них;

1000 більш точних боєприпасів калібру 155 мм для гаубиць;

три тактичні транспортні засоби;

підривні боєприпаси;

контрбатарейні системи;

запчастини та інше обладнання.

Таким чином, сума військової допомоги для України від США перевищила 7,3 млрд доларів.

Нагадаємо, 1 липня США оголосили про передачу Україні систем протиповітряної оборони NASAMS.

Нагадаємо, перші чотири далекобійні реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну 23 червня.