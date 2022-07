Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео з українськими військовими, які брали участь у навчаннях, які відбувалися на початку літа за стандартами Збройних сил Британії. На кадрах видно британських та українських військовослужбовців.

«Зустрічайте українських військових, які брали участь у навчаннях на початку цього року, керуючи бронетехнікою. Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від Кремля», – підписали відео в Мінооборони Британії на офіційній сторінці у Twitter.

Meet the Ukrainian soldiers who took part in training exercises earlier this year, operating armoured vehicles.



The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin.



