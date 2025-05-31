Під час перевірки на документи 34-річного мешканця Хмельниччини спрацювала одна із баз даних

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники Львівщини виявили громадянина України, якого розшукували правоохоронці за ДТП. Про це у суботу, 31 травня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Під час перевірки на документи 34-річного мешканця Хмельниччини спрацювала одна із баз даних. З'ясувалося, що чоловіка розшукують правоохоронці Хмельниччини за ч. 2 ст. 286 КК України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження».

Надалі прикордонники поінформували представників Національної поліції. Для подальших правових дій 34-річного мешканця Хмельниччини передали правоохоронцям.