Ірина Циганок переховувалася від слідства і була оголошена в розшук

У Польщі правоохоронці затримали директорку одного з департаментів АТ «Айбокс банк» Ірину Циганок. Співробітниця банку була оголошена в міжнародний розшук у справі про маніпуляції банківськими системами та відмивання 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.

Як повідомили у середу, 30 квітня, у БЕБ, вирішується питання щодо екстрадиції Ірини Циганок, яка тривалий час переховувалась від органів досудового розслідування. Її та співвласницю банку Альону Шевцову підозрюють у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор та відмиванні грошей (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 ККУ).

«Раніше детективи Бюро економічної безпеки встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів нелегальних казино з використанням “міскодингу”. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку. Гравці онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг», – йдеться в повідомленні БЕБ.

Варто зауважити, що міскодинг (неправильне кодування) – схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів; підміна призначення платежу в банківській еквайринговій мережі.

Посадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Матеріали кримінального провадження стосовно акціонерки «Айбокс банку» Альони Шевцової та двох її поплічниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської виділені в окреме кримінальне провадження. Їх було оголошено в розшук. Після затримання Циганок, розшук двох інших співучасниць ще триває.

Оскільки підозрювані переховувалися за кордоном, Личаківський районний суд міста Львова ухвалив рішення про початок спеціального досудового розслідування, яке вже завершщили. Матеріали справи передали для ознайомлення стороні захисту. Після цього кримінальне провадження скерують на розгляд суду.