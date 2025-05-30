Серед іншого, митники виявили контрабандні антибіотики

У п’ятницю, 30 травня, працівники митниці виявили на пункті пропуску Краківець – Корчова незадекларовані ліки вартістю 1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Львівської митниці у фейсбуці.

31-річний водій мікроавтобусу Mercedes Benz Sprinter обрав для проходження митного контролю «зелений коридор». Під час огляду транспортного засобу митники виявили у нього 713 упаковок лікарських засобів, що не були задекларовані. Серед іншого, ідеться про 77 упаковок Омепразолу, 96 флаконів антибіотику Zinnat та інші медикаменти.

Фото Львівської митниці

За оцінкою Львівської митниці, орієнтовна ціна товарів становить понад мільйон гривень.

За фактом порушення складено адміністративний протокол за ч.3 ст.471 Митного кодексу. Санкція статті передбачає штраф у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів або без такої.