Підозри отримав організатор, його спільниця та керівник благодійної організації

БЕБ спільно з СБУ затримали на Львівщині злочинну групу, яка налагодила контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. За версією правоохоронців, під час обшуків вилучили 30 авто, частина з яких була на ходу, а більшість – розібрана на запчастини.

Як повідомили у п’ятницю, 2 травня, у БЕБ та прокуратурі Львівщини, повідомлено про підозру трьом мешканцям, які упродовж 2024 року організували незаконну схему ввезення автівок.

За даними слідства, підозрювані у змові з керівником благодійної організації ввозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Надалі частину автомобілів реалізовували за готівку на платформах онлайн оголошень, у Telegram-каналах, соціальних мережах Instagram та Facebook.

«В ході досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 50 обшуків, було вилучено 30 авто, документи, готівку та компʼютерну техніку», – йдеться в повідомленні БЕБ. У теруправлінні уточнили ZAXID.NET, що більшість авто були розібрані на запчастини для продажу.

Підозри в контрабанді авто отримали троє співучасників

За інформацією обласної прокуратури, зловмисникам вдалося продати шість автомобілів, які були на ходу, ще одну автівку вилучили під час обшуку.

Організатору схеми, його спільниці та керівнику благодійної організації повідомили про підозру у контрабанді (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201-4 ККУ). Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.