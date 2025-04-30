Підприємець торгував автомобіліями і не сплачував податків

Детективи теруправління БЕБ у Львівській області спільно з прокурорами викрили місцевого жителя в ухиленні від сплати 19 млн грн податків. Підприємець торгував автомобілями за готівку.

Як повідомили у середу, 30 квітня, в теруправлінні БЕБ та обласній прокуратурі, мешканець Львівщини з метою ухилення від сплати податкових платежів реалізовував на території України транспортні засоби за готівку. При цьому автомобілі чоловік не ставив на облік та не реєстрував на себе.

«Таким чином фігурант не задекларував та не відобразив у податковій звітності більше 95 млн грн отриманого доходу, з якого необхідно було сплатити майже 19 млн грн податку з доходів фізичних осіб та військового збору», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Детективи БЕБ провели обшуки за місцем проживання фігуранта, вилучили 96 млн грн готівкою, компʼютерну техніку, документи, чорнові записи, печатки та мобільні телефони.

На етапі проведення досудового розслідування підприємець визнав свою вину та відшкодував завдані державі збитки в розмірі 18,8 млн грн. Справу про ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) ще розглядатиме суд.