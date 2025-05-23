Літературу вилучили, а на порушника склали протокол

Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону виявили книги російського видавництва, які 21-річний українець хотів перевезти через кордон до Кропивницького. Пропагандистську літературу виявили під час перевірки багажу у пункті пропуску «Рава-Руська», повідомила 23 травня пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Усі 36 книг видані у Російській федерації. Як видно з фото, це історія Росії, Російської імперії та Союзу, література про нацизм. Друковану у Москві продукцію виявили у валізі, що була в багажному відділенні автомобіля Volkswagen.

«Транспортним засобом керував 21-річний мешканець Кропивницького. За його словами, книги були частиною передачі з Литви, яку він мав доставити до Кропивницького. Всі екземпляри належать до російського видавництва та датовані 2023-2025 роками», – повідомляє Держприкордонслужба.

Пропагандистську літературу вилучили, а на чоловіка склали протокол.