Франківський районний суду міста Львова визнав львівʼянина Олександра Світоча винним у незаконному поширенні комуністичної символіки та призначив рік увʼязнення. На відповідний вирок звернув увагу «Судовий репортер».

Як вказано в матеріалах справи, з 2017 року по вересень 2022 року Олександр Світоч у забороненій соцмережі «Вконтакте» зробив 11 публікацій із зображенням комуністичної символіки, серед яких георгіївські стрічки, радянські нагороди і символи, що містять пʼятикутну зірку, серп, молот та червоний прапор, портрети Леніна і Сталіна.

47-річний Олександр Світоч був учасником проросійських груп та мав партійний квиток «Комуністичної партії України», який вилучили під час обшуків.

У суді він вину не визнав і стверджував, що справа сфабрикована, а кримінальна справа зʼявилася, бо «факт його існування не дає спокою прокурору і працівнику кіберполіції». Акаунт в мережі «Вконтакті» він має з 2008 року. За його Олександра Світоча, сторінка привʼязана до телефона, який він дано загубив. Відновити доступ до облікового запису йому, начебто, вдалося тільки в липні 2022 року.

Враховуючи обставини справи, суддя Василь Кузь визнав Олександра Світоча винним за ч. 1 ст. 436 -1 ККУ та призначив рік увʼязнення без конфіскації майна. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.