Валентин Гаврилов подав у відставку у вівторок, 28 січня

Заступник міністра фінансів Литви, 46-річний Валентин Гаврилов, 28 січня подав у відставку через звинувачення у проросійських поглядах. Суспільний мовник Литви LRT у понеділок, 27 січня, повідомив, що чиновник використовував російську соцмережу «ВКонтакте», в якій слухав пісні, що прославляють Радянський Союз та російську армію. Після розголосу Гаврилов вже видалив свою сторінку «ВКонтакте».

«Перед міністерством фінансів є багато важливих і невідкладних питань, розв'язання яких потребує повної уваги команди міністерства. Я відповів на питання, які останнім часом виникали в публічній сфері щодо моєї лояльності до Литви. Нескінченні дискусії та сумніви щодо моєї спроможності обіймати нинішню посаду не сприяють ефективній роботі всього міністерства. Тому я ухвалив рішення подати у відставку з посади заступника міністра фінансів», – повідомив Валентин Гаврилов.

Посадовець розповів, що не користувався акаунтом у російській соцмережі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а у 2025 році вирішив його видалити.

«Що стосується пісень, то я їх додав не тому, що вони мені подобаються, а щоб ознайомитися з ними. Я народився в Литві, виріс у Литві, все моє життя пов'язане з Литвою, і я працюю виключно на Литву», – пояснив політик.

Після повідомлення про сторінку Гаврилова «ВКонтакте» опозиційні партії звернулися до міністра фінансів Рімантаса Шаджюса з проханням звільнити Гаврилова з посади заступника міністра. Зокрема, із заявою виступила тимчасова лідерка «Союзу Вітчизни» Радвіле Моркунайте-Мікуленене.

«Це викликає сумніви щодо людських цінностей і лояльності до інтересів Литви. Особливо, коли ця людина відповідає за фінансову політику, питання Європейського Союзу та міжнародні відносини, які безпосередньо пов'язані з ініціативами, важливими для Литви, такими як підтримка України», – сказала Радвіле Моркунайте-Мікуленене.

На початку січня 2025 року литовського віцеміністра фінансів Гаврилова критикували за світлини на сторінці у Facebook із заходів, присвячених радянському Дню Перемоги 9 травня на кладовищі Антакальніс у Вільнюсі. Гаврилов публікував їх кілька років підряд. Політик розповідав, що 9 травня є важливою датою для його родини. Однак згодом Гаврилов погодився відзначати закінчення Другої світової війни 8 травня.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас розглядає можливість звернутись до Департаменту державної безпеки з проханням перевірити Валентина Гаврилова. Однак міністр фінансів Рімантас Шаджюс заявляє, що не сумнівається у відданості свого заступника державним інтересам.

Додамо, що «ВКонтакте» заснували 2006 року в Росії. Найпопулярнішою соцмережа є серед користувачів Росії, Білорусі, Казахстану та Узбекистану. В Україні «ВКонтакте» заборонили з 16 травня 2017 року, щоб посилити інформаційну безпеку. Також у 2022 році «ВКонтакте» заблокували у Латвії.