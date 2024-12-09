Підозрюють у шпигунстві пенсіонера з подвійним громадянством Росії та Литви

У лавах консервативної партії «Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи» в інтересах Росії діяв шпигун. Про це повідомили у понеділок, 9 грудня, представники генпрокуратури і департаменту держбезпеки країни.

У Литві завершили досудове розслідування щодо шпигунства на користь Росії. Правоохоронці встановили, що представник партії «Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи» збирав та передавав інформацію російським спецслужбам.

За даними головного прокурора відділу з розслідування організованої злочинності і корупції Артураса Урбеліса, підозрюють у шпигунстві пенсіонера з подвійним громадянством Росії та Литви. Правоохоронці вважають, що він, як російський агент, діяв орієнтовно з 2018 року. Проте зазначають, що він не був співробітником ніяких литовських інституцій.

У Департаменті держбезпеки наголосили, що агент не мав доступу до засекреченої інформації, однак міг вивідати дані, що були пов’язані з політичним життям країни, які були б корисні для Росії.

Нагадаємо, 9 грудня стало відомо, що у Нідерландах за підозрою в промисловому шпигунстві затримали 43-річного громадянина Росії. Зловмисник кілька років брав участь у схемі, що допомагала росіянам обходити санкції.