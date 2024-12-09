Російський інженер міг отримати кілька десятків тисяч євро винагороди від росіян за крадіжку технологій

У Нідерландах за підозрою в промисловому шпигунстві затримали 43-річного громадянина Росії. Зловмисник кілька років брав участь у схемі, що допомагала росіянам обходити санкції, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на NOS та NU в понеділок, 9 грудня.

Ім’я затриманого не розголошують. Відомо, що інженер здобув освіту у Росії й працював у російських технологічних компаніях. У Нідерланди він приїхав у 2015 році, після чого працював інженером у кількох нідерландських компаніях із виробництва чипів, зокрема ASML і Mapper Lithography.

Імовірно, співробітник упродовж багатьох років викрадав документи, зокрема, інструкції зі створення мікросхем, та передавав їх Росії попри заборону санкцій. За даними спецслужб, інженер міг отримати кілька десятків тисяч євро винагороди від росіян.

Нещодавно міністерка з питань міграції та надання притулку Маржолейн Фабер заборонила росіянину в'їзд у Нідерланди на 20 років. Відомо, що заборона була прийнята на підставі імміграційного законодавства і є окремою від кримінальної справи проти росіянина. Така заборона вводиться лише у разі загрози національній безпеці, зазначає видання.

Наразі росіянин ще перебуває під вартою в Нідерландах. 9 грудня суд Роттердама має обрати для нього запобіжний захід.