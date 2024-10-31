Російського агента затримали у Чернівцях після надсилання чергового звіту

Працівники Служби безпеки України затримали двох буковинців, які вербували агентів для спецслужб РФ і проводили збір розвідданих. Один з чоловіків співпрацювати з ФСБ почав ще в 2014 році, коли проводив акції «антимайдану» і утворив в Чернівцях осередок «народовладдя». Російського агента і його поплічника затримали у Чернівцях після надсилання чергового звіту.

Правоохоронці під час розслідування встановила, що спецслужби Росії тримали зв’язок з 41-річним буковинцем ще з 2014 року. Чоловік був в минулому член забороненої компартії України, проводив вербувальні бесіди з мешканцями області та залучав їх до так званого «антимайдану» під час Революції Гідності. Після повномасштабного вторгнення його остаточно завербували і доручили сформувати власну агентурну мережу на Буковині.

«Буковинець поширював кремлівські наративи, заперечував легітимність державної влади в Україні. Також за завданням кураторів він агітував місцевих чоловіків призовного віку ховатися від ТЦК та шпигував за маршрутами переміщення рухомих складів ЗСУ», – повідомили в СБУ в четвер, 31 жовтня.

Агент стеження діяв не сам. Для виконання завдання залучив 35-річного безробітного з Чернівців. Чоловік мав також стежити за напрямки руху залізничних ешелонів ЗСУ, а дані передавати йому. В обмін за це буковинець пообіцяв «відмазати» поплічника від призову. Служба безпеки поетапно задокументувала злочинні дії обох фігурантів і затримала.

35-річному помічнику агент пообіцяв «відмазати» від призову

За інформацією прокуратури Буковини, агент постійно надсилав спецслужбам РФ текстові, графічні та відеоповідомлення через месенджер Telegram. Шпигуна правоохоронці затримали у Чернівцях після надсилання ФСБ чергового звіту.

Під час обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили мобільні телефони із доказами підривної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили 41-річному агенту ФСБ про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а його спільнику – за ч. 3 ст. 114-2 КК України (Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Суд обрав запобіжний захід для двох чоловіків – тримання під вартою.

Агенту ФСБ загрожує позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна. Його спільник може отримати тюремний термін до 12 років.