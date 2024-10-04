Чоловік також постійно виправдовував збройну агресію Росії

На Буковині завербований агент ФСБ отримав 15 років в'язниці за шпигунство. Чоловік влаштувався кур'єром доставки і таємно фотографував критичну інфраструктуру, лікарні та залізницю. Пізніше саме ці будівлі та місця мали стати об’єктами для російських ракетних ударів. Чоловік також в соцмережах постійно виправдовував збройну агресію Росії.

Звербованого ФСБ буковинця правоохоронці затримали 11 липня 2024 року. Російська спецслужба дистанційно завербувала 49-річного жителя Чернівців. ФСБ поставила перед чоловіком завдання скоригувати місця для завдання ударів дронами та ракетами. Серед потенційних цілей ворога були вузлові залізничні станції та медустанови, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни. Чернівчанин влаштувався працювати у сервісі доставки, щоб йому було легше шпигувати.

«Діючи під “прикриттям” кур’єра, агент на власному скутері об’їжджав місцевість та фіксував об’єкти військової та критичної інфраструктури. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії ворожого поплічника і затримали його, коли він готував агентурний “звіт” для ФСБ», – повідомили в СБУ Буковини в п’ятницю, 4 жовтня.

Завербованого буковинця правоохоронці затримали влітку 2024 року

За даними слідства, зрадник потрапив у поле зору окупантів через прокремлівські погляди, якими він ділився зі своїми знайомими з Росії, що співпрацювали з ФСБ.

«Також чоловік неодноразово демонстрував свою антиукраїнську позицію в російських відеочатах. Згодом буковинця вивели на куратора з ФСБ, з яким він підтримував комунікацію через месенджер», – додали в СБУ.

Шевченківський районний суд Чернівців визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та

️ч. 1 ст. 436-2 (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Відповідно до вироку зловмисник отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.