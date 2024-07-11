Затриманому загрожує довічне ув'язнення

СБУ та поліція затримали в Чернівцях агента ФСБ, який готував координати для вогневого ураження ключових транспортних шляхів. Агент працював під виглядом кур’єра служби доставки.

Як розповіли у четвер, 11 липня, в СБУ, серед пріоритетних цілей ворога були вузлові станції та залізничні маршрути, якими Сили оборони переправляють важке озброєння та боєприпаси на фронт. Також окупантів цікавили геолокації медустанов, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни.

«Діючи під прикриттям кур’єра популярного сервісу доставки, агент на власному скутері об’їжджав місцевість, де фіксував потрібні йому об’єкти. Отримані відомості він мав направити своєму російському куратору через особистий чат у месенджері. Служба безпеки зірвала ворожі плани і затримала зловмисника на гарячому, коли він готував агентурний звіт до ФСБ», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, ідейний прихильник Росії та Путіна. У поле зору окупантів він потрапив через свого знайомого з Росії, який співпрацював з ФСБ.

Кур’єр сервісу доставки шпигував для ФСБ

«Також зрадник неодноразово поширював прокремлівські погляди в російських відеочатах. Під час таких ефірів зловмисник виступав на підтримку збройної агресії проти України та виправдовував воєнні злочини рашистів», – зазначили в СБУ.

При обшуках у помешканні затриманого вилучили два мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинної діяльності. Затриманому повідомили про підозру в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України (ч. 2 ст. 111; ч. 1 ст. 436-2 ККУ). Зраднику загрожує довічне ув’язнення.