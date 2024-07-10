Віктора Остапенка завербував керівник агентурно-інформаторської мережі ФСБ з Одеси на псевдо «Професор»

Агента ФСБ Віктора Остапенка, якого затримали у серпні 2022 року за збір інформації про стратегічні об’єкти Прикарпаття для коригування ракетних ударів Росією, засудили до 7 років тюрми. Івано-Франківський апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 10 липня, мешканця Івано-Франківська завербував керівник агентурно-інформаторської мережі ФСБ з Одеси на псевдо «Професор». Він передавав російським спецслужбам дані про стратегічні об’єкти Оперативного командування «Південь» та будівлі органів державної влади. Іванофранківець встановив зв’язок з представником російської спецслужби через месенджер та погодився співпрацювати на шкоду Україні.

«Від співробітника ФСБ мешканець Івано-Франківська отримав доручення зібрати дані щодо місцезнаходження і режиму блокпостів. розташування і діяльності регіональних “центрів прийняття рішень”, місць розташування на території області військових об'єктів, переміщення військової техніки ЗСУ в напрямку фронту», – інформують в СБУ.

Під час спецоперації в серпні 2022 року СБУ провела одночасне затримання «Професора» в Одесі та агента в Івано-Франківську, до того, як він встиг передати важливу інформацію ворогу. «Професор» отримав 15 років, а його агент з Івано-Франківська Віктор Остапенко – 7 років ув’язнення з конфіскацією майна.