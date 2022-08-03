За скоєне мешканцю Франківська загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна

В Івано-Франківську СБУ затримала російського агента, який збирав інформацію про розташування військових частин, переміщення техніки ЗСУ, розташування блокпостів і діяльність місцевої військової адміністрації. За даними слідства, мешканця Івано-Франківська завербував одесит, який працював на ФСБ. Обоє агентів погодилися на співпрацю з росіянами за винагороду, гарантію безпеки і отримання високих посад у разі окупації.

Про затримання російського агента повідомила прес-служба СБУ в Івано-Франківській області ввечері середи, 3 серпня. Одночасно з франківцем СБУ затримала його куратора з Одеси. За інформацією СБУ, обоє фігурантів погодились на співпрацю з ФСБ та збирали дані про стратегічні військові об’єкти в різних регіонах.

«Мешканець Івано-Франківська дав російській спецслужбі згоду на співпрацю, однак СБУ вдалося знешкодити його до того, як він встиг передати ворогам потрібну їм інформацію. Від свого куратора з ФСБ агент отримав доручення зібрати дані щодо розташування на території області військових об'єктів, переміщення військової техніки Збройних сил в напрямку району ведення бойових дій, місцезнаходження і режиму роботи блокпостів», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі уточнюють, що росіян також цікавила актуальна інформація про розташування і діяльність регіональних центрів прийняття рішень: військової адміністрації, СБУ та поліції. Як винагороду представники ФСБ пообіцяли забезпечити агенту особисту безпеку та дати високу посаду за окупаційної влади. Контакт з куратором зрадник підтримував через месенджер.

«СБУ встановила, що російську ФСБ вивів на івано-франківця завербований ними раніше житель Одеси. Він був резидентом ФСБ Росії, який підшукував потенційну агентуру, готову стати інформаторами та коригувальниками вогню», – додають у прес-службі СБУ.

Під час обшуків у мешканця Івано-Франківська правоохоронці вилучили гранату Ф-1, тротилову шашку, короткоствольну зброю, мобільні телефони, через які відбувалося спілкування з кураторами, інші речі та документи з доказами злочинної діяльності. Одночасно в Одесі СБУ затримала резидента на місці злочину – під час дорозвідки навколо Одеської військової адміністрації.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 ККУ готується повідомлення їм про підозру у державній зраді. За скоєне обом агентам загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.