ЗСУ ліквідували на Донбасі відому терористку та зрадницю України Ольгу Качуру

Українські військові ліквідували командирку ракетного дивізіону «ДНР» та зрадницю України Ольгу Качуру на прізвисько «Корса», яка командувала артилерійським дивізіоном БМ «Град».

«Колаборантка, яка раніше була підполковником МВС України, а у 2014 році перейшла на бік окупантів, загинула нещодавно від численних поранень», – повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Також «трагічну смерть» підтвердив так званий мер окупованої Горлівки, колаборант Іван Приходько.

Уродженка Донецька Ольга Качура з позивним «Корса» у 2014 році приєдналася до незаконного збройного формування «3-я окрема мотострілецька бригада «Беркут», створеного на основі так званої «групи Безлера». З того часу колишня співробітниця органів МВС України почала брати участь в терористичній діяльності. Відомо, що дивізіон Качури обстрілював мирне населення Донецької області. Ольга Качура була командиркою взводу в організації бойовиків «ДНР» і обстрілювала українські позиції, зокрема в Іловайську, Дебальцеве, Авдіївці, де загинуло багато українських військових.

4 січня цього року Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив «Корсу» до 12 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації).