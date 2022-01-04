Раніше військова з позивним «Корса» працювала в органах МВС України

Шевченківський райсуд Чернівців ув’язнив на 12 років учасницю та званої «ДНР» Ольгу Качуру, яка є командиркою взводу в організації бойовиків і обстрілювала українські позиції, зокрема в Іловайську, Дебальцеве, Авдіївці, де загинуло багато українських військових. Зараз Ольга Качура з позивним «Корса» перебуває у розшуку, тому фактично її ув'язнити наразі не можуть.

Про вирок суду у вівторок, 4 січня, повідомила прес-служба Служби безпеки України в Чернівецькій області. За даними слідства, уродженка Донецька з позивним «Корса» у 2014 році приєдналася до незаконного збройного формування «3-я окрема мотострілецька бригада «Беркут», створеного на основі так званої «групи Безлера». З того часу колишня співробітниця органів МВС України почала брати участь в терористичній діяльності.

«Спеціальне навчання військовій справі проходила в Російській Федерації. На посаді командира артилерійського дивізіону у званні «полковник військ ДНР» вона безпосередньо керувала обстрілами позицій військовослужбовців Збройних сил України та добровольчих військових формувань реактивними системами залпового вогню БМ-21 «ГРАД» поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області, що призвело до масової загибелі людей», – йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

У вироку суду за 21 грудня вказано, що Ольга Качуру наразі продовжує брати участь у здійсненні терористичних актів на території Донецької області. Адвокат жінки не погодився з обвинуваченням його клієнтки й вважав її вину у вчиненні злочину не доведеною. Натомість колишня «ополченка» «ДНР» розповіла під час засідання, що знайома зі зловмисницею з 2000-х років. Тоді Ольга Качура, за її словами, була майором МВС України. Пізніше вони зустрілись під час бойових дій на Донбасі. Жінка зауважила, що обвинувачена брала участь у бойових діях на боці «ДНР», а також їздила на навчання до Росії.

Розглянувши справу, суддя Шевченківського райсуду Яна Одовічен визнала Ольгу Качуру винною й призначила покарання у вигляді 12 років ув’язнення. Терористку зможуть арештувати одразу після того, як знайдуть, наразі вона переховується на території Донецької області.