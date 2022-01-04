Чернівецький суд заочно посадив на 12 років командирку взводу «ДНР»
Ольга Качура наказувала бомбити «градами» українську армію
Шевченківський райсуд Чернівців ув’язнив на 12 років учасницю та званої «ДНР» Ольгу Качуру, яка є командиркою взводу в організації бойовиків і обстрілювала українські позиції, зокрема в Іловайську, Дебальцеве, Авдіївці, де загинуло багато українських військових. Зараз Ольга Качура з позивним «Корса» перебуває у розшуку, тому фактично її ув'язнити наразі не можуть.
Про вирок суду у вівторок, 4 січня, повідомила прес-служба Служби безпеки України в Чернівецькій області. За даними слідства, уродженка Донецька з позивним «Корса» у 2014 році приєдналася до незаконного збройного формування «3-я окрема мотострілецька бригада «Беркут», створеного на основі так званої «групи Безлера». З того часу колишня співробітниця органів МВС України почала брати участь в терористичній діяльності.
«Спеціальне навчання військовій справі проходила в Російській Федерації. На посаді командира артилерійського дивізіону у званні «полковник військ ДНР» вона безпосередньо керувала обстрілами позицій військовослужбовців Збройних сил України та добровольчих військових формувань реактивними системами залпового вогню БМ-21 «ГРАД» поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області, що призвело до масової загибелі людей», – йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
У вироку суду за 21 грудня вказано, що Ольга Качуру наразі продовжує брати участь у здійсненні терористичних актів на території Донецької області. Адвокат жінки не погодився з обвинуваченням його клієнтки й вважав її вину у вчиненні злочину не доведеною. Натомість колишня «ополченка» «ДНР» розповіла під час засідання, що знайома зі зловмисницею з 2000-х років. Тоді Ольга Качура, за її словами, була майором МВС України. Пізніше вони зустрілись під час бойових дій на Донбасі. Жінка зауважила, що обвинувачена брала участь у бойових діях на боці «ДНР», а також їздила на навчання до Росії.
Розглянувши справу, суддя Шевченківського райсуду Яна Одовічен визнала Ольгу Качуру винною й призначила покарання у вигляді 12 років ув’язнення. Терористку зможуть арештувати одразу після того, як знайдуть, наразі вона переховується на території Донецької області.