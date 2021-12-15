Віктор Михед заперечував свою провину і заявляв про порушення своїх прав

Український суд засудив до 11 років в’язниці 55-річного бойовика «ДНР» Віктора Михеда, який входив до «групи Безлера» та брав участь у тортурах над полоненими українськими військовослужбовцями і цивільними громадянами. Про це у середу, 15 грудня, повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

Цього помічника російського диверсанта Ігоря Безлера, який фігурує у справі про знищення цивільного рейсу MH17, затримали в Маріуполі в червні минулого року.

Слідство встановило, що бойовик за завданням Безлера з тортурами допитував полонених українських військових і знімав це на камеру. Їхні «зізнання» він монтував і викладав в інтернет, зокрема на сайтах російських бойовиків. Також його сфабриковані відеоматеріали використовували представники російських спецслужб для інформаційних диверсій проти України.

Бойовика визнали винним за статтями про участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК) та порушення звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК).

Зазначимо, що про затримання помічника Безлера СБУ повідомила 2 червня 2020 року. Ним виявився мешканець Маріуполя, який у 2014 році добровільно приєднався до «групи Безлера» та незабаром став помічником із питань пропаганди. Повідомлялося, що він брав участь у знущаннях з заручників бойовиків, яких утримували у приміщенні колишнього Горлівського підрозділу міліції.

Як зазначає «Радіо Свобода», Віктор Михед заперечував свою провину, зазначав, що, мовляв, під час суду його права були порушені (не надали час для підготовки до дебатів, не надали перекладача з української на російську). Підсудний додав, що відео фейкового розстрілу не знімав.

Останнє судове засідання, за клопотанням захисниці проходило без присутності журналістів.

Під час пояснень у суді Михед зазначив, що доєднався до загону Безлера, просив житло і можливість вести відеозйомку. «У моєму проханні не було відмовлено», – зазначив обвинувачений.

Він також стверджує, що не був штатним співробітником угруповання, а фільмував наслідки обстрілів, які робила, начебто, українська сторона. Також Михед повідомив, що випускав інформаційні листівки з адресами бомбосховищ, а ще «допомагав будь-яким чином ополченцям».

Також на останньому судовому засіданні Михед заявив, що думає про оголошення голодування. Наразі повний текст вироку ще не опублікували.