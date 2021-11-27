Звільненого з полону Євгена Бражніоква звинувачують в катуванні інших вʼязнів «Ізоляції»

Один з обвинувачених про катування в організованій російськими окупантами в Донецьку вʼязниці «Ізоляція» Євген Бражников виїхав з України та попросив притулок у Франції.

Спершу про це повідомив його адвокат Віталій Гончаров, коли клопотав до суду про участь свого підзахисного на засіданні 26 листопада по відео, пишуть «Ґрати». Цю ж інформацію підтвердив і сам Бражніков в коментів «Громадському». Він заявив, що залишив Україну ще у вересні, бо «не вірить в українське правосуддя та не відчуває тут себе в безпеці».

Бражникова звільнили 29 грудня 2019 року в рамках масштабного обміну полоненими між Україною і російськими бойовиками. Колишнього міліцейського затримали бойовики у 2016 році з формулюванням, що його нібито завербувала СБУ. Мовляв, він начебто був диверсантом і готував теракти.

У сприянні бойовикам «ДНР» в катуванні інших ув’язнених Бражнікова звинуватив екс-полонений, журналіст «Радіо Свобода» Станіслав Асєєв, а також інші колишні вʼязні «Ізоляції».

«Його звинувачують у тому, що він був правою рукою цього Куліковського-«Палича», він брав участь у катуваннях і побитті інших в’язнів, у тому числі через це міг вільно пересуватися територією «Ізоляції», мав певні привілеї від адміністрації. Тобто він уже був частиною цієї адміністрації, хоча мав також карну статтю на тій території», – розповідав Асєєв, якого цитує «Радіо Свобода».

Звинувачення в катуванні інших полонених у донецькій вʼязниці «Ізоляція» Бражнікову оголосили за кілька місяців після звільнення. Обвинувальний акт стосовно нього передали до суду в травні 2021 року.