Керівник незаконної в’язниці на окупованій території Донецької області «Ізоляція» Денис Куликовський розповів подробиці про те, як російські окупанти катували затриманих. Уривки свідчень опублікувала Служба безпеки України.

Куликовський розповів, що був інспектором охорони «Ізоляції» до грудня 2014 року, після чого його призначити керівником в’язниці. З його слів, його роль полягала у витягненні «правдивих» свідчень із затриманих.

«Під час кожного допиту були присутні співробітники ФСБ і "МДБ". Був також лікар – якщо людині стало погано, він її відкачував», – згадує бойовик.

До затриманих, які не хотіли співпрацювати із окупантами, застосовували тортури, розповідає Куликовський.

«"Тапік", він же телефонний апарат, прив'язували або до ніг, або до пальців ніг. Або "Док", який це все робив, він же Станіслав Симонов, прив’язував до геніталій», – розповів він.

За його словами, Симонов завжди їздив із валізою, де були медикаменти. Він був лікарем, який працював у підрозділі так званого «Центру спеціальних операцій». Затриманих бойовики саджали в пусті одиночні камери, згадує Куликовський. В туалет їх не виводили, а давали пляшку.

«Або, за наказом Василя Євдокімія, він же «Ленін», піднімали людину, щоб вона стояла добу. Не кормити, не поїти, щоб лише дали свідчення», – розповів Куликовський.

Бойовик розповідає, що припинив керувати катівньою у липні 2015, після конфлікту із одним охоронцем в’язниці. Каже, що той загинув з його вини під час розпиття алкоголю.

«Після цього я не очолював (катівню, – ред). Але продовжив перебувати в "Ізоляції" до лютого 2018 року та виконувати ті ж функції, що і раніше. Зокрема, вибивав свічдення», – згадує він.

Він також заявив, що на території «Ізоляції» готували вбивство заступника начальника контррозвідки СБУ Донеччини Олександра Хараберюша. Автомобіль українського спецслужбовця підірвали у 2017 році в центрі Маріуполя – він загинув на місці. За підозрою у вчиненні підриву машини Хараберюша затримали Юлію Прасолову. У 2018 році її засудили до 12 років позбавлення волі.

Головного ката в’язниці донецьких бойовиків «Ізоляція» Дениса Куликовського затримали 9 листопада у Києві. Він організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України. Він керував «Ізоляцією» до лютого 2018 року. Після чергового побиття одного з ув'язнених, його відсторонили.

Після затримання бойовик заявив, що з 2019 року про живає в Києві. З його слів, у столиці заробляв на життя неофіційними підробітками, а зараз він безробітний і не має ніякого доходу.

Куликовському інкримінують торгівлю людьми, створення терористичної групи чи терористичної організації, утворення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а також порушення законів та звичаїв війни.