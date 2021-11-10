Підозрюваний у катуванні людей в донецькій катівні у столиці заробляв на життя неофіційними підробітками

Керівник незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області «Ізоляція» Денис Куликовський заявив, що проживає у Києві ще з 2019 року. Про це він повідомив на засіданні Приморського суду Маріуполя, де йому сьогодні обирали запобіжний захід, інформують «Новини Донбасу».

Підозрюваний у катуванні людей в донецькій катівні розповів, що у столиці заробляв на життя неофіційними підробітками, а зараз він безробітний і не має ніякого доходу. Саме тому, мовляв, не зможе внести заставу.

Водночас суд постановив взяти Дениса Куликовського під варту на два місяці без можливості внесення застави

Як стверджує сайт «Ґрати», сам Куликовський визнав провину та просив помістити його в ізолятор задля його ж безпеки.

Водночас голова СБУ Іван Баканов під час сьогоднішнього брифінгу не захотів коментувати цю інформацію, пославшись на таємницю досудового слідства. Також він не відповів, як саме Куліковський опинився у столиці.

«Я думаю, що тут важливіше не те, як він опинився в Києві, а що контррозвідка СБУ спрацювала ефективно і затримала його», – зазначив Баканов та додав, що жодних угод з правоохоронцями в підозрюваного не було.

Що відомо про Дениса «Палича» Куликовського?

Затриманого напередодні в Києві Дениса Куликовського називають одним з головних катів «Ізоляції», її очільником. Цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.

Колишні в’язні пригадують, що він жив у Курахово, працював у місцях позбавлення волі, а у 2014-му приєднався до бойовиків. Він керував «Ізоляцією» до лютого 2018 року. Після чергового побиття одного з ув'язнених, його відсторонили.

Куликовському інкримінують 4 статті кримінального кодексу: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).