Утримувані в «Ізоляції» громадяни повідомляли про тортури, вбивства та сексуальне насильство

У Києві затримали головного ката в’язниці донецьких бойовиків «Ізоляція» Дениса Куліковського. Про це у вівторок, 9 листопада, повідомив колишній в’язень «Ізоляції» Станіслав Асєєв.

«У Києві затримано головного воєнного злочинця «Ізоляції» – Куліковського Дениса, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно», – написав Асєєв.

Водночас українські правоохоронні відомства поки не повідомляли про слідчі дії, які стосуються причетних до «Ізоляції».

Як передає ТСН, Куліковському 36 років. Зазвичай його звали «Аїд» або «Палич». У нього є сім’я, більшість рідних живе на підконтрольній Україні території. Куликовський втік з «ДНР» ще у 2019 році нібито до Росії.

Жив у Курахово, у 2014-му приєднався до лав бойовиків. До того працював у СІЗО чи колонії. Був одружений має сина.

«Ізоляція» – незаконна в'язниця російських окупантів на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку. З 2010 року там працював одноіменний арт-фонд, але у червні 2014-го його захопили бойовики, зруйнувавши картини та інсталяції фонду. Утримувані в «Ізоляції» громадяни повідомляли про тортури, вбивства та сексуальне насильство у тюрмі. Серед в'язнів цієї в'язниці були український журналіст Станіслав Асєєв і професор Ігор Козловський.

Головним на «Ізоляції» тривалий час вважався бойовик з позивним «Палич». Саме так називали його між собою терористи. В'язням окупаційної тюрми доводилось чути і його, можливо, справжнє ім'я – Денис Павлович Кулік (Куліковський).