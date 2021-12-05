Андрія Захтея затримали в тимчасово окупованому Криму у серпні 2016 року

Українського політв'язня Андрія Захтея два місяці тримали у підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму в тимчасово окупованому Сімферополі, нібито за порушення режиму. Про це повідомила Уповноважена з прав людини України Людмила Денісова.

За її словами, Захтей, попри проблеми зі здоров'ям, перебував у «нестерпних умовах холоду й сирості». Денісова пише, що чоловік має хронічні захворювання, виразку шлунку, скаржиться на болі в спині через травму хребта, оніміння рук та ніг.

Омбудсменка зазначила, що такі дії адміністрації колонії суперечать Конвенції про захист прав людини й основних свобод, а також Мінімальним стандартним правилам поводження з в'язнями.

Вона просить російську омбудсменку Тетяну Москальову забезпечити Андрію Захтею належні умови тримання, надати медичну допомогу та з'ясувати правомірність поміщення в карцер.

Андрія Захтея затримали в тимчасово окупованому Криму у серпні 2016 року у так званій справі українських диверсантів.

Після затримання Захтей направив до Слідчого комітету Росії заяву про те, що його катували та били два дні. Так від нього вимагали визнати провину в тому, що він перебував в групі диверсантів, які нібито готували вибухи в Криму.

У лютому 2018 року влада непідконтрольного Криму визнала Андрія Захтея винним «у підготовці диверсій» на півострові у 2016 році та засудила до шести з половиною років колонії суворого режиму.

У цій же справі також проходив громадянин України Панов Євген Олександрович, який повернувся до України внаслідок обміну 7 вересня 2019 року.