Понад 20 кримськотатарських активістів, затриманих біля будівлі ізолятора тимчасового тримання Сімферополя в окупованому Криму, заарештували за адміністративною статтею кодексу РФ. Про це повідомила «Кримська солідарність».

Вони проведуть під арештом від 10 до 14 діб.

Крім того, дев’ятьох активісток оштрафували на суму від 11 до 15 тис. рублів (від майже 4 до близько 5 тис. грн).

Як інформував ZAXID.NET, у Сімферополі ввечері 23 листопада російські силовики затримали активістів, які прийшли до будівлі ІТТ, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва, який звільнився після 12 днів адмінарешту. Було затримано 31 особу, зокрема – 10 жінок, журналістів і кореспондентів «Кримської солідарності». Затриманих відвезли до трьох відділів поліції.

Затримання кримських татар засудили Україна, Велика Британія та США.

США закликали РФ звільнити затриманих в окупованому Криму людей, які прийшли підтримати арештованого окупантами адвоката Едема Семедляєва.

«Ми засуджуємо масовий арешт Росією кримських татар, які вчора ввечері мирно зібралися на підтримку адвоката Едема Семедляєва. Ми закликаємо до негайного звільнення затриманих, і звільнення всіх українських політв'язнів Росії», – повідомило у Twitter посольство США в Україні.

We condemn Russia's mass arrest of Crimean Tatars who peacefully gathered last night in support of lawyer Edem Semedlyaev. We call for the immediate release of those still detained, and the release of all of Russia's Ukrainian political prisoners. #CrimeaIsUkraine