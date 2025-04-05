У часи Радянського Союзу кримськотатарську мову перевели на кирилицю

У п’ятницю, 4 квітня, Кабінет міністрів України затвердив новий правопис кримськотатарської мови на основі латинської абетки. Про це повідомляє пресслужба представництва Президента України в Автономній Республіці Крим 5 квітня.

Робота над проєктом нового кримськотатарського правопису тривала з 2023 року. Відповідну пропозицію щодо використання нового правопису кримськотатарської мови, який у листопаді 2024 року був схвалений Нацкомісією з питань кримськотатарської мови, до уряду подала Держслужба з етнополітики і свободи совісті.

«Правопис базується на алфавіті, затвердженому ще у вересні 2021 року, і передбачає використання латинської графіки, що відповідає сучасним мовним тенденціям та історичній традиції кримськотатарської мови», – ідеться в повідомленні.

Затверджені правила охоплюють написання, навчання, використання у медіа, літературі та топоніміці. Вони рекомендовані до застосування всіма державними органами, включно з місцевими адміністраціями та військовими адміністраціями, зокрема на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

«Розроблення правопису кримськотатарської мови є складовою частиною виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови до 2032 року, яка координується Національною комісією з питань кримськотатарської мови. Це рішення має важливе символічне й практичне значення: воно не лише забезпечує реалізацію прав корінного народу України, а й підтримує міжкультурний діалог у багатонаціональній державі», – додали в представництві.

Зауважимо, до 1938 року кримськотатарська мова послуговувалася латинською абеткою, проте в часи Радянського Союзу її перевели на кирилицю.

У 1992 році в кримськотатарському співтоваристві була прийнята латинська графіка, а в 1997 році її ратифікувала Верховна рада Криму. Латинський алфавіт налічує 31 букву. Він базується на рішеннях Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років.