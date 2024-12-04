Однією з мов перекладу буде мова корінного населення України – кримських татар

На національному мультипредметному тесті у 2025 році завдання окремих предметів перекладуть іншими мовами. Зокрема, це стосується деяких національних меншин та корінних народів України.

Як пише «Ocвiтa.ua», згідно з наказом Міністерства освіти і науки України, тести НМТ з математики, історії України, біології, географії, фізики, хімії перекладуть чотирма мовами:

кримськотатарською, польською, румунською, угорською.

Право обирати мову перекладу завдань матимуть ті учасники НМТ, які вчилися у школі саме цією мовою. Обрати мову тестів можна під час реєстрації на НМТ.

Завдання з української мови, української літератури, англійської, іспанської, німецької, французької мов перекладу не підлягатимуть.

Нагадаємо, МОН призначило дати проведення національного мультипредметного тесту на період з 14 травня до 25 липня. Які особливості цього тестування, читайте тут.