Тести з шести предметів на НМТ-2025 перекладуть мовами нацменшин
Тестування можна пройти польською, угорською, румунською та кримськотатарською
На національному мультипредметному тесті у 2025 році завдання окремих предметів перекладуть іншими мовами. Зокрема, це стосується деяких національних меншин та корінних народів України.
Як пише «Ocвiтa.ua», згідно з наказом Міністерства освіти і науки України, тести НМТ з математики, історії України, біології, географії, фізики, хімії перекладуть чотирма мовами:
- кримськотатарською,
- польською,
- румунською,
- угорською.
Право обирати мову перекладу завдань матимуть ті учасники НМТ, які вчилися у школі саме цією мовою. Обрати мову тестів можна під час реєстрації на НМТ.
Завдання з української мови, української літератури, англійської, іспанської, німецької, французької мов перекладу не підлягатимуть.
Нагадаємо, МОН призначило дати проведення національного мультипредметного тесту на період з 14 травня до 25 липня. Які особливості цього тестування, читайте тут.