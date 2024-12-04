Абітурієнти складатимуть чотири іспити в один день

Міністерство освіти і науки визначило дати проведення національного мультипредметного тесту в 2025 році. Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Оксен Лісовий, пише «Освіта.ua».

Відповідно до наказу, вступні іспити до закладів вищої освіти у форматі зовнішнього незалежного оцінювання проведуть з 14 травня до 25 липня.

Під час іспиту учасник виконуватиме тести з чотирьох предметів, три з яких є обов’язковими для всіх вступників (українська мова, математика та історія України). Четвертий предмет учасник НМТ обиратиме самостійно з переліку предметів:

українська література,

географія,

біологія,

хімія,

фізика,

іноземна мова.

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Формат НМТ залишиться таким, як і цьогоріч: спочатку протягом 120 хвилин учасники НМТ будуть виконувати тести з української мови та математики, а після 20-хвилинної перерви – завдання з історії України та предмета за вибором.