Почергові кроки вступника, який хочу вступити до університету

Учні 11 класу, які у 2025 році закінчують школу і готуються вступати до закладів вищої освіти, починають готуватися до вступної кампанії. Що треба знати абітурієнтам та їхнім батькам, розповіла «Освіта.ua». Якщо все структуровано розпланувати заздалегідь, навесні буде менше стресу.

Насамперед майбутній абітурієнт має визначитись зі спеціальністю, на яку він планує вступати. Від цього буде залежати, які вступні іспити до закладу вищої освіти він має скласти і, відповідно, які теми готувати. Вступ відбуватиметься на основі результатів національного мультипредметного тесту, до якого входить тестування з чотирьох предметів. Абітурієнти, які вступають на мистецькі і спортивні спеціальності, також мають скласти творчий конкурс.

Без складання НМТ, а лише на основі індивідуальної співбесіди з предметів НМТ можуть вступати абітурієнти, які належать до пільгових категорій. Особливий механізм вступу є для школярів з тимчасово окупованих територій. Для вступу за особливим алгоритмом вони мають звернутись до центрів «Крим – Україна» чи «Донбас – Україна».

У випадку вибору спеціальності, якій надається особлива підтримка держави, вступник може розраховувати на невелике підвищення свого конкурсного бала завдяки застосуванню галузевого коефіцієнта 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.

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Вступ за результатами НМТ

У 2025 році мультитест складатиметься з 4 предметів, три з яких (українська мова, математика та історія України) будуть обов’язковими для всіх вступників, а один предмет з переліку кожен вступник обирає самостійно: українська література, біологія, географія, фізика, хімія або іноземна мова.

Всі чотири тести складатимуть в один день з однією 20-хвилинною перервою між двома двогодинними блоками. На виконання кожного тесту буде відводитись 60 хвилин.

Реєстрація учасників мультитесту відбудеться у період, який згодом визначить МОН. Ті, що не зможуть зареєструватись під час цього періоду, зможуть пройти реєстрацію під час додаткового періоду, який зазвичай надається вступникам у травні. Цією можливістю зможуть скористатися ті, хто реєструвався в основний період, але отримав відмову, та ті, хто не змогли вчасно зареєструватися з поважних причин. Також у цей період реєструють осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах.

Вступник має самостійно створити персональний електронний кабінет, який стане його інформаційною сторінкою, там учасник отримуватиме важливу інформацію щодо кожного етапу проведення тестування. Туди надходитимуть всі сповіщення, а також дата, місце і час іспиту. А після його проходження там можна дізнатися особисті результати з усіх 4 предметів за рейтинговою шкалою 100-200 балів.

Вступ на творчі або спортивні спеціальності

Якщо вступник планує здобувати вищу освіту на мистецьких або спортивних спеціальностях, окрім НМТ, він має пройти творчий конкурс у закладі вищої освіти, до якого збирається вступати.

Творчий конкурс триває в межах одного дня, а його оцінювання відбувається не пізніше наступного дня за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або «незадовільно».

Реєстрація на участь у співбесідах чи конкурсах здійснюється:

для вступу на бюджет – з 3 липня до 10 липня;

для вступу виключно на контракт – з 3 липня до 25 липня.

Творчі конкурси за всіма джерелами фінансування проводяться в декілька потоків з 8 по 19 липня включно. Для вступників виключно на контракт творчі конкурси проводяться до 31 липня.

Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у творчому конкурсі оприлюднюється на офіційних сайтах закладів вищої освіти.

Електронний кабінет вступника

Через електронний кабінет вступники будуть подавати усі свої заяви для вступу до закладів вищої освіти в електронній формі. Цьогоріч е-кабінети працюватимуть протягом усієї вступної кампанії – з 1 липня до 20 жовтня.

Для створення е-кабінету треба мати серію та номер документа про освіту, а також номер (без серії) документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження).

Під час реєстрації потрібно вказати електронну пошту, до якої вступник має доступ і яка не заборонена на території України. Окрім того, треба згенерувати пароль для подальшого входу в е-кабінет.

Подання заяв для вступу

Після створення електронного кабінету абітурієнт має подати заяви про вступ до тих закладів освіти, де хоче навчатись.

Цього року прийом заяв і документів від вступників розпочинається 19 липня і закінчується о 18:00 31 липня. Абітурієнт може подати 5 заяв на бюджетну форму навчання та до 10 заяв на контрактну форму навчання. Заявам на бюджет вступник надає пріоритет від 1 до 5 (1 – найбажаніший заклад освіти, 5 – найменш бажаний).

Подана вступником електронна заява відразу відображається в розділі Єдиної державної електронної бази з питань освіти, до якого має доступ заклад вищої освіти, обраний вступником. У момент подання електронній заяві присвоюється статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Подану електронну заяву можна скасувати. Якщо це відбувається до моменту коли реєстрації в закладі вищої освіти, вступник може подати нову заяву з такою ж пріоритетністю. Якщо ж заява вже зареєстрована у закладі освіти, вступник теж має право скасувати її, але він втрачає право подання нової заяви з такою самою пріоритетністю.

Розгляд заяв закладом вищої освіти

Під час всієї вступної кампанії абітурієнт має відстежувати у своєму електронному кабінеті статуси, які надаються усім його поданим на розгляд вишів заявам.

Електронну заяву вступника розглядає приймальна комісія закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви. Кожна електронна заява отримує один зі статусів: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником» (зазначається перелік даних, що потребують уточнення, та дату, до якої їх необхідно подати). Після уточнення вступником необхідних даних статус е-заяви вступника змінюється на «Зареєстровано у закладі вищої освіти».

Якщо вступника допущено до участі в конкурсному відборі, електронній заяві вступника присвоюється статус «Допущено до конкурсу» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)». Якщо вступнику відмовлено в участі у конкурсному відборі, електронній заяві встановлюється статус «Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням причини відмови).

Усі статуси заяви вступника відображаються в особистому електронному кабінеті вступника та на сайті інформаційної системи Вступ.Освіта.ua.

Оприлюднення рейтингових списків

Після завершення терміну подання заяв розпочинається формування рейтингових списків вступників, яких рекомендуть на навчання на бюджеті. Такий список формуватимуть у кожному навчальному закладі та за кожною окремою спеціальністю.

На бюджетній формі рейтингові списки оприлюднять не пізніше 5 серпня. Рекомендованим абітурієнтам дається три дні для того, щоб підтвердити свій вибір місця навчання.

Зарахування на навчання

Після того, як вступники підтвердили свій вибір місця навчання, відбувається зарахування студента – не пізніше 9 серпня на бюджет.

Зарахування вступників на контракт відбуваються пізніше: оприлюднення списку рекомендованих не раніше 9 серпня; зарахування на навчання на контракт – не пізніше 18 серпня; за іншими джерелами фінансування – не пізніше ніж 30 серпня.

Якщо в закладі вищої освіти з’являються вакантні бюджетні місця, на них переводять вступників з переліку зарахованих на контракт, які мають право на першочергове переведення на бюджет. Цей процес триває до 17 серпня.