На популярні професії буде менше держзамовлення

Державні гранти для вступників вишів дещо змінили підхід до розподілу коштів на фінансування вищої освіти. Гранти повністю не замінять бюджетну форму, але вплинуть на підхід у перерозподілі бюджетних місць, наголошують у Міністерстві освіти і науки, пише Education.ua.

«Концепція МОН полягає в тому, щоб підтримати бюджетними коштами якомога більше студентів. Якщо раніше 40% абітурієнтів вступали на бюджет, а 60% вчились на контракті, то вже наступного року МОН прагне за допомогою грантів поміняти ці показники місцями. Отже, планується, що у 2025 році 60% першокурсників матимуть державну підтримку, яка або повністю, або частково покриватиме витрати на навчання. Грантовими коштами можна покрити навчання не лише в державному, а й у приватному університеті», – пише освітній сайт.

Бюджетні місця збережуть на кожну спеціальність, але більшу частку бюджетного фінансування, яке покриває 100% вартості, держава віддаватиме спеціальностям, у яких прогнозує велику потребу, наголошує заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Це зокрема:

медицина;

педагогіка;

психологія;

інженерія;

агрономія;

архітектура;

комп’ютерні науки;

кібербезпека;

хімія;

фізика;

біологія.

Водночас на ті спеціальності, яких достатньо на ринку праці, буде менше бюджетних місць. Зокрема йдеться про економістів, маркетологів і правників. Попри те, студенти з високими балами НМТ, які оберуть ці спеціальності, зможуть отримати грант.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Заступник міністра освіти також наголосив, що у 2024 році гранти на навчання отримали близько 14-14,5 тисяч студентів. А серед приватних ЗВО найбільшу кількість грантів отримали студенти Українського католицького університету та Київської школи економіки.