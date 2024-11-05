Реабілітолог є однією з найбільш потрібних спеціальностей в країні

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий назвав сім спеціальностей, яких критично потребує держава. Серед них вчителі, лікарі, реабілітологи, психологи, інженери, фахівці з природничих наук, аграрного сектору та інформаційних технологій. Про це він розповів в інтервʼю ТСН Тиждень, пише OsvitaNova.

За словами міністра, є й інші суспільно важливі професії, але для них держава дає свободу вибору. А в зазначених семи критично важливих є особлива потреба.

«Дуже важливо, тому що у нас колосальні недобори в цьому напрямку держзамовлення. Вчителі, лікарі, окремо реабілітологи, психологи, інженерія, природничі науки, аграрний сектор, ІТ-сектор», – розповів Оксен Лісовий.

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Міністр додав, що нині успішно пройшла пілотизація державних грантів на освіту. Вже 11 тисяч вступників підтвердили сертифікати на навчання. Очільник МОН вважає, що всі 16 тисяч грантів, яке запропонувало відомство, використають першокурсники.