На спеціальність кухар абітурієнти подали найбільше заяв

Під час вступної кампанії 2024 року 8794 абітурієнти подали електронні заяви для вступу до закладів профтехосвіти. За статистикою, найбільше вступників до ПТУ хочуть стати кухарями. Про це повідомляє Education.ua.

Серед найпопулярніших професій цього року – кухарі (майже 1,6 тис.) та слюсарі (770).

«Професію кухаря найчастіше обирають і ті вступники, які проходять перекваліфікацію завдяки державним ваучерам на навчання. В українських закладах профтехосвіти безоплатно можна опанувати не один, а декілька фахів, тобто отримати кілька професій протягом життя», – пише Education.ua.

За статистикою ДП «Інфоресурс», серед вступників 5766 електронних заяв подали учні 9 класів та 3028 заяв – випускники 11 класів. Крім цього, були вступники, які подавали паперові заяви безпосередньо до закладів, тому у 2024 році до профтехів вступило значно більше учнів.

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Переглянути перелік професій та закладів професійно-технічної освіти можна на платформі міністерства освіти і науки.