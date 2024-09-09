МОН намагається реформувати профосвіту і збільшити частку вступників до коледжів

Під час вступної кампанії 2024 року 25% вступників відмовилися від навчання на бюджетній формі в закладах фахової передвищої освіти. Про це повідомляє «Освіта.ua» з посиланням на Міністерство освіти і науки за підсумками вступної кампанії до коледжів.

Як зазначено у повідомленні, понад 87 тисяч абітурієнтів отримали рекомендацію для навчання на бюджеті. Але підтвердили місце навчання лише 65,5 тисяч рекомендованих вступників. Решта вибрала для навчання інші заклади освіти.

З усіх вступників майже 17 тисяч вступників підтвердили місце навчання за допомогою кваліфікованого електронного підпису, а понад 48 тисяч – надіслали сканкопії підписаних власноруч заяв.

Зараз в Україні розпочались додаткові сесії вступної кампанії до коледжів на денну та заочну форму навчання на контракт. Подати документи можна до 31 жовтня.

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Загалом міністерство освіти розвиває і реформує професійну освіту, щоб задовольнити потреби українського ринку праці якісними кваліфікованим фахівцями, яких не вистачає. У коледжах навчають нових затребуваних спеціальностей, таких як операторів дронів та IT- фахівців. Заклади профосвіти модернізують та об’єднують у регіональні професійні центри.