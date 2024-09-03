Навчання відбувається за принципом «перевернутого класу»

Для учнів 9-11-х класів створили безплатну Екосистему для надолуження освітніх втрат із п’яти шкільних предметів: алгебри, геометрії, історії України, англійської та української мови. Таку ініціативу запропонувала Асоціація інноваційної та цифрової освіти, повідомляє НУШ.

Екосистема з надолуження освітніх втрат дає змогу визначити свій рівень знань з кожного предмета за допомогою тестування на основі штучного інтелекту. Після цього алгоритм позначить трьома кольорами – зеленим, жовтим і червоним – ті теми, які школяр(ка) засвоїв(ла) добре, а яким потрібно приділити додаткову увагу. Далі учні можуть самостійно опрацювати необхідні теми за допомогою інтерактивних кейсових уроків на порталі.

«Спочатку пандемія Covid-19, а потім повномасштабне вторгнення спричинили в українських школярів і школярок значні освітні втрати. Так, за даними міжнародного порівняльного дослідження PISA-2022, 15-річні українські підлітки відстають від однолітків у країнах своєї групи з читацької, математичної та природничої компетентностей у середньому на 1,5-2 роки. Крім того, за даними МОН, наразі близько 1 мільйона українських дітей не мають повноцінного доступу до офлайн-освіти», – повідомляє НУШ.

Навчання на платформі відбувається на основі інноваційного формату «перевернутого класу». Школярі самостійно опрацьовують матеріал, а вчителі допомагають їм, виконуючи роль ментора, а не транслятора знань. Питання вчителю-ментору можна поставити у спеціальному модулі «Убер-Школа».

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Автори проєкту наголошують, що інтерактивні кейсові уроки значно ефективніші за відеолекції, адже мають певний сюжет і персонажів, а також тестові питання, що вбудовані в урок.

«Упродовж уроку один учитель може одночасно та ефективно взаємодіяти з учнями різних класів, які 80-90% матеріалу опановують самостійно й запитують про допомогу тоді, коли мають конкретне питання. На нього вчитель відповідає індивідуально в процесі заняття. Також завдяки тестуванню на основі штучного інтелекту, який вбудований в Екосистему, учнів і учениць можна об’єднати за рівнем знань, що ще більше підвищує ефективність навчання», – розповів координатор освітніх проєктів ЮНІСЕФ Анатолій Ігнатович.

Така Екосистема з надолуження освітніх втрат вже функціонує в 16 цифрових освітніх центрах трьох областей – Одеській, Миколаївській, Херсонській. Згодом систему можуть розширити й на інші регіони, особливо ті, де очне навчання поки неможливе через безпекові обставини.