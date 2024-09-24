Учні обиратимуть предмети, які їм будуть більш потрібні для здобуття фаху

Міністерство освіти і науки України анонсувало ґрунтовну реформу у шкільній освіті. Зокрема планується, що з 2027 року школярі навчатимуться 12 років, а після 9 класу учні зможуть обирати між двома напрямами навчання — академічним і професійним.

«Реформа старшої школи змінить підходи до навчання у старших класах і будуватиметься на нових можливостях у виборі профілю навчання, всебічному розвитку та індивідуальному підході до кожного учня. А саме таких змін і прагнуть 91% старшокласників і 83% студентів професійних закладів за результатами Всеукраїнського соціологічного опитування від КМІС», – повідомили 24 вересня у МОН.

Реформа передбачає 12 років навчання. З 2027 року старша школа складатиметься з 10-12 класів, де учні зможуть обирати профілі навчання та предмети залежно від своїх зацікавлень і майбутньої професії. 10-й клас буде адаптаційний, учні завершують загальну підготовку та визначаються з профілем навчання. Після 10 класу ще буде можливість змінити напрям. В 11 та 12 класах вони поглиблено вивчають профільні предмети та дисципліни за вибором. Профорієнтацію проводитимуть вже в 5-9 класах.

Якщо старшокласники оберуть академічний напрям, вони навчатимуться в ліцеї і готуватимуться до вступу у заклади вищої освіти. Будуть обов’язкові і вибіркові предмети. Учні зможуть обрати предмети, які їх цікавлять, та матимуть вибір профілів навчання, базованих на кластерах – STEM, мовно-літературний, суспільно-гуманітарний.

Академічні ліцеї будуть великими (щонайменше 100 учнів на паралелі) і відокремленими від шкіл та гімназій: там навчатимуться лише 10-12 класи. У них застосовуватимуть дослідницькі методи навчання, проєктну та практичну роботу у сучасних лабораторіях та оснащених класах. Для дітей, які живуть далеко, організують доїзд або проживання у пансіонах. Навчання в академічних ліцеях передбачає:

підготовка до вступу у ЗВО в 10-12 класах;

один чи кілька профілів навчання в одному ліцеї;

поглиблене вивчення профільних предметів та інтегрованих курсів;

вибір предметів незалежно від профілю (можливість поєднати фізику і філологію, історію і хімію тощо).

Що зміниться з 2027 року

Професійний напрям передбачає швидше опановування професії та вибір предметів, повʼязаних з майбутньою кар’єрою. У професійних коледжах та закладах фахової передвищої освіти школярі здобуватимуть шкільну освіту і паралельно опановуватимуть обрану спеціальність. У закладі професійної або професійно-технічної освіти школярів чекає:

здобуття професії;

швидший вихід на ринок праці;

отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту;

вибір предметів, які пов’язані з майбутньою професією;

можливість вступити у ЗВО після закінчення коледжу або закладу ФПО.

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Зараз стратегію реформи ще моделюють та затверджують, напрацьовують програми, підручники, готують вчителів. З 1 вересня 2025 року почнуться пілотні проєкти. З 1 вересня 2027 року 10-і класи розпочнуть навчання у профільній школі. Детальніше – на сайті.