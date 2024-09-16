Фінансування зарплати вчителям залишається на рівні попереднього року

У 2025 році в державному бюджеті України заплановано виділити 169,3 млрд грн на освіту. У цю суму входить заробітна плата педагогам, гранти на вищу освіту, друк підручників та харчування школярів і вона на 1,9 млрд грн менша, ніж торік (171,2 млрд грн).

Відповідно до схваленого урядом 13 вересня проєкту державного бюджету України на 2025 рік, фінансування сектору безпеки і оборони залишається ключовим пріоритетом. На це у 2025 році заплановано виділити 26,3% від прогнозованого ВВП країни.

«На освіту заплановано 169,3 млрд грн, що включає виплату заробітної плати вчителям, гранти на здобуття вищої освіти, забезпечення підручниками та здорове харчування учнів», – повідомили у КМУ.

Відповідно, на освіту уряд закладає витрати, які становлять 2% від прогнозованого ВВП. Кошти на освіту планують розподілити таким чином:

заробітна плата вчителям на рівні 2024 року (попри скорочення кількості учнів) — 103,2 млрд грн;

гранти на здобуття вищої освіти — 28 млрд грн;

здорове харчування учнів початкових класів — 2,9 млрд грн;

підручники для школярів — 1,4 млрд грн.

Видатки на освіту у 2025 році

Торік уряд закладав на освіту 178,8 млрд грн, хоча після першого читання депутати врізали витрати до 171,2 млрд грн. Проєкт держбюджету має підтримати Верховна Рада та підписати президент.

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Нагадаємо, раніше міністр освіти заявив, що для підвищення зарплати педагогам потрібно додатково до 270 млрд грн.