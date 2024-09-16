Заявки на грант подають через «Дію»

Міністерство освіти і науки України розпочало приймати заявки на видачу державних грантів для першокурсників, яких зарахували на платну форму навчання. Про це повідомив 16 вересня міністр освіти Оксен Лісовий. У понеділок механізм реалізації цих грантів запустили через мобільний застосунок «Дія».

Гранти отримають ті студенти, які вступили на денну або дуальну форми навчання на контракт і показали середній та високий результат НМТ. Кожен студент, який може розраховувати на грант відповідно до отриманих балів НМТ, уже отримав відповідне повідомлення в електронному кабінеті вступника.

«Ми прагнемо створити можливості для нашої молоді реалізувати свій потенціал через якісну вищу освіту в Україні. Кожен талант – це наше національне багатство і наша гарантія вистояти як країна у майбутньому. Тому ми інвестуємо в розвиток людського капіталу і надаємо максимальні можливості вибору свого місця навчання та освітню програму», – наголосив Оксен Лісовий.

Вступник може отримати фінансову підтримку від держави, подавши заявку на грант з 15 вересня до 5 листопада. В оновленому додатку «Дія» треба обрати в переліку документів сертифікат на навчання, підтвердити отримання за допомогою Дія.Підпис, щоб активувати грант.

Умови отримання грантів:

перший вступ до вишу після школи чи коледжу;

денна або дуальна форма навчання;

результати НМТ з будь-яких двох предметів від 150 балів;

вступ на контракт і укладення відповідного договору з вишом.

Першу половину гранту студент отримає до 1 грудня. Другу – до 1 квітня.

З переліком університетів, які видають гранти, можна ознайомитися тут. У випадку додаткових запитань варто зателефонувати за номером 0800504570.