Пріорітетом бюджету у 2025 році стане оборона та безпека України

Кабінет міністрів України в п'ятницю, 13 вересня, схвалив підсумковий проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Пріорітетом бюджету у 2025 році стане оборона та безпека України.

«Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі. Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони», – зазначив Шмигаль.

Фінансування також буде зосереджене на забезпеченні соціального захисту.

«Кошти для ВПО, особам з інвалідністю, пільги та субсидії, трансферти Пенсійному фонду на виплату пенсій будуть враховані у повному обсязі. Окрім того, у 2025 році будуть індексовані пенсії (з 1 березня 2025 року)», – додають у Міністерстві фінансів України.

Зокрема виділять:

419,2 млрд грн на підтримку соціально незахищених українців, з яких 237,9 млрд грн на виплати пенсій,

127,9 млрд грн – на допомогу малозабезпеченим сім’ям та особам у складних життєвих обставинах,

42,3 млрд грн – на виплату пільг і субсидій,

211 млрд – на охорону здоровʼя

майже 170 млрд – на освіту,

9,6 млрд грн – на розвиток культури та інформаційного простору,

4 млрд грн – на цифрову трансформацію,

14 млрд грн – на підтримку наукових досліджень, зокрема, у сфері оборонно-промислового комплексу, енергетики й енергоефективності.

Також зосереджуватимуть увагу на підтримці регіонів та бізнесу. У бюджеті передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Крім цього, продовжать програму гуманітарного розмінування та програму єОселя.

Новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Пріоритетом буде:

відновлення,

енергетичні проєкти,

реалізація нової ветеранської політики.

Соціальні стандарти, зокрема мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, залишаються на рівні грудня 2024 року.

Нардеп Ярослав Железняк додав, що курс гривні до долара у бюджеті-2025 закладено на рівні 45 грн.



Нагадаємо, 11 вересня Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд чотирирічної програми Extended Fund Facility (EFF). Згідно з ним Україна зможе отримати 1,1 млрд доларів.