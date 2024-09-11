У квітні 2024 року загальна площа замінованих територій в Україні становить приблизно 170-180 тис. км квадратних

Збитки через мінування територій у 2021 році склали 5,6% ВВП України. Про це йдеться у результаті досліджень Tony Blair Institute, яке 11 вересня опублікувало Міністерство економіки України.

Згідно з результатами дослідження, найбільші втрати пов’язані зі скороченням експорту агропродукції та зменшення надходжень податків. Зокрема, Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Харківська області втратили через заміновані землі понад 20% регіонального ВВП. Загалом місцева влада недоотримує понад 1,1 млрд доларів місцевих податків.

Відзначимо, за оцінкою Світового Банку для розмінування всієї території України знадобиться майже 35 млрд доларів. Україна змогла б компенсувати їх менше, ніж за три з половиною роки після повного розмінування земель. Тому для пришвидшення процесу уряд запустив програму компенсацій для фермерів, що планують розміновувати сільськогосподарські ділянки, на яких працюють.

«Зараз в системі Prozorro оголошено 10 аукціонів на закупівлю послуг із розмінування земель сільськогосподарського призначення. Загальна площа земель, які планується розмінувати – понад 3 700 га. Ми очікуємо, що у найближчі два тижні аукціони успішно будуть завершені і підписані перші договори з операторами протимінної діяльності», – розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Також відомо, що у 2022 році у світі на розмінування витратили 798 млн доларів, майже 50% з них отримала Україна.

Україна випереджає у рейтингу найзамінованіших країн Афганістан і Сирію

Неурядова організація, яка надає допомогу людям, які постраждали від наземних мін, боєприпасів, що не розірвалися Mines Advisory Group у 2023 році вважала Україну найбільш замінованою територією світу, зазначаючи, що вона випереджає Афганістан і Сирію.

У квітні 2024 року у ДСНС повідомляли, що загальна площа замінованих територій в Україні становить приблизно 170-180 тис. км2. Близько 156 тис. км2 території вважали потенційно небезпечними через можливе замінування внаслідок терору росіян. Це приблизно 26% загальної площі України, що дорівнює площі деяких інших держав світу.

Статистика від ДСНС України станом на 4 квітня 2024 року

Нагадаємо, у 2023 році словацькі волонтери зібрали гроші на машину розмінування для України.