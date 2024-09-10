На Сумщині сапери підрвались на боєприпасі

У Сумській області під час проведення робіт з розмінування підірвались піротехніки ДСНС з Дніпропетровської області. Один із чоловіків загинув, другого із травмами госпіталізували до лікарні. Про це у вівторок, 11 вересня, повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Під час проведення робіт з розмінування сталася детонація боєприпасу. Загинув сапер-водій, ще один сапер отримав поранення. Його госпіталізовано до лікарні», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Внаслідок детонації загинув 36-річний водій-сапер відділення піротехнічних робіт призначення Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Анатолій Кукла. Чоловік служив головним майстер-сержантом служби цивільного захисту. Анатолій працював у ДСНС з 2014 року.

Загиблий сапер-водій ДСНС Анатолій Кукла

За даними «Суспільне Дніпро», піротехніки розміновували території Сумської області.

Зазначимо, що у лютому 2024 року, за словами начальника відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС Сергія Реви, в Україні потенційно замінованими залишались 156 тис. км², що становить приблизно 26% від усіїє країни.

Нагадаємо, 7 липня, на ґрунтовій дорозі у лісі в селі Циркуни Харківської області авто із цивільними підірвалось на російській міні. Внаслідок вибуху загинули п’ятеро людей: 53-річний чоловік, 64-річна жінка, жінка 25 років, хлопчик 5 років та 3-місячне немовля.