Всі шестеро постраждалих перебувають у лікарні

У Чугуївському районі Харківської області під час евакуації шестеро людей підірвалися на російській розтяжці. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Подія трапилась у п’ятницю, 12 липня, у селі Стариця. Люди намагалися евакуюватися через лісосмугу, але один із чоловіків випадково зачепив російську розтяжку, яку після себе залишили росіяни.

«Один із громадян зачепив розтяжку, спрацював вибуховий пристрій, троє людей отримали поранення, ще троє звернулися за меддопомогою через реакцію на стрес», – цитує «Суспільне» начальника Чугуївського відділу поліції Максима Стецину.

Як уточнили у Харківській ОВА поранення отримали чоловіки 18 та 63 років та жінка 43 років. Всі шестеро людей – цивільні, наразі вони перебувають у лікарні.

Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зазначимо, що станом на 9 квітня, за інформацією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні потенційно небезпечними через російський мінний терор залишались близько 156 тис. км2, що становить 26% території України.

Нагадаємо, 7 липня, на ґрунтовій дорозі у лісі в селі Циркуни Харківської області авто із цивільними підірвалось на російській міні. Внаслідок вибуху загинули п’ятеро людей: 53-річний чоловік, 64-річна жінка, жінка 25 років, хлопчик 5 років та 3-місячне немовля.