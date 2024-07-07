Трагедія трапилась в лісі, у автомобілі могли перебувати 6 людей

У неділю, 7 липня, у Харківській області унаслідок підриву на міні загинули четверо цивільних мешканців. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Унаслідок підриву на ворожій міні, за попередніми даними правоохоронців, загинули четверо людей, серед них – є дитина. Родина їхала на легковому автомобілі на ґрунтовій дорозі у лісі в Харківському районі», – повідомив Олег Синєгубов.

За словами голови ОВА, зараз триває розпізнавання тіл. Зі слів рідних загиблих, в авто могли бути шестеро людей: 4 дорослих та 2 дитини.